Казань, 22 сентября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В Татарии в приказ военного комиссара от 21 сентября 2022 года «Об объявлении мобилизации» внесены изменения.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет (мобилизация)

В новой редакции уточняется пункт об ограничении на выезд пребывающих в запасе. Изначально военнообязанным, не имеющим на руках мобилизационных предписаний и не получившим повесток, выезд за пределы района (города) был запрещен. Теперь пребывающим в запасе необходимо согласовать порядок выезда и прибытия в военкомате.

Тем запасникам, которые проживают в республике временно требовалось «немедленно убыть к месту постоянного жительства». Согласно изменений, им теперь необходимо сообщить о своем местонахождении в военкомат по месту постановки на воинский учет.

Руководителям организаций независимо от форм собственности, а также гражданам — владельцам транспортных средств по особому распоряжению необходимо доставлять исправные автомобили, дорожно-строительные, подъемно-транспортные и другие машины и механизмы в сроки и пункты по нарядам военных комиссариатов муниципалитетов. В первой версии документа про «особое распоряжение» не говорилось.

Полный текст приказа военного комиссара РТ «Об объявлении мобилизации» опубликован 21 сентября в газете «Республика Татарстан».

Напомним, решение властей Татарии и Курской области запретить выезд за пределы соответствующих регионов тех, кто подлежит мобилизации, не противоречит указу президента РФ о мобилизации, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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