Пекин, , 16:57 — REGNUM Пекин направил группу представителей регулирующих органов в Гонконг для помощи инспекторам из США в проведении аудиторской проверки китайских компаний в рамках соглашения между двумя странами, сообщает 22 сентября Reuters.

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К аудиторской проверке в Гонконге присоединилось около 10 работников комиссии по регулированию ценных бумаг Китая и министерства финансов. Эти специалисты помогут группе инспекторов из совета по надзору за бухгалтерским учетом в государственных компаниях США.

Соглашение между Китаем и США по аудиту, заключенное в прошлом месяце, впервые позволило американским регуляторам проверять китайские фирмы, зарегистрированные в Нью-Йорке. Сотрудничество между США и Китаем стало важным шагом на пути к разрешению спора об аудите, который грозил вытеснить более 200 китайских компаний с американских бирж.

Как сообщало ИА REGNUM, американский регулятор выбрал крупнейшие онлайн-площадки Alibaba и JD.com, а также ещё ряд китайских компаний, зарегистрированных в США, для аудиторских проверок.

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