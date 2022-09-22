Самара, , 16:46 — REGNUM Свыше 50 сотрудников Куйбышевской железной дороги присоединились к волонтерскому движению «Благодарность за отвагу». Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба Куйбышевской магистрали.

Железнодорожники Дарья Драй © ИА REGNUM

Сообщается, что они передали посылки российским военнослужащим, которые выполняют задачи спецоперации на территории б. УССР.

В посылках были собраны средства личной гигиены, консервы, медикаменты и другие необходимые вещи в военном быту.

Отмечается, что железнодорожники написали письма воинам, а их дети нарисовали рисунки со словами поддержки и благодарности солдатам.

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