Калуга, , 16:46 — REGNUM В Калужской области над выполнением оборонного заказа трудятся более 20 предприятий. Помимо военной на них выпускается и высокотехнологичная гражданская продукция. Сегодня «оборонщики» работают интенсивно, в режиме двух и трёх смен. Об этом 22 сентября шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На рабочей встреч с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. Пресс-служба правительства Калужской области

Предприятия калужского ОПК наращивают производственные мощности, совершенствуют продукцию, оперативно решая задачи поставок комплектующих и совершенствования технологий производства. В числе основных задач — сохранение опытных сотрудников предприятий и пополнение трудовых коллективов.

«По всем озвученным предложениям будут приняты необходимые решения. В частности, будет организована ускоренная подготовка кадров по востребованным специальностям. Обеспечить обороноспособность страны — важнейшая задача » , — отметил Владислав Шапша.

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