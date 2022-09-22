Калуга, 22 сентября, 2022, 16:46 — ИА Регнум. В Калужской области над выполнением оборонного заказа трудятся более 20 предприятий. Помимо военной на них выпускается и высокотехнологичная гражданская продукция. Сегодня «оборонщики» работают интенсивно, в режиме двух и трёх смен. Об этом 22 сентября шла речь на рабочей встрече губернатора Владислава Шапши с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области На рабочей встреч с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Предприятия калужского ОПК наращивают производственные мощности, совершенствуют продукцию, оперативно решая задачи поставок комплектующих и совершенствования технологий производства. В числе основных задач — сохранение опытных сотрудников предприятий и пополнение трудовых коллективов.