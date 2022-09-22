София, , 16:45 — REGNUM Власти Болгарии не намерены выступать с официальными заявлениями по поводу частичной мобилизации военнообязанных граждан России, поскольку «сегодня внимательно изучают намерения Кремля». Об этом 22 сентября со ссылкой на слова болгарской вице-президента Илияны Йотовой сообщает софийская газета «Телеграф».

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Илияна Йотова «София следит за процессом укрепления армии Российской Федерации. В зависимости от дальнейшего развития ситуации мы будем решать, стоит ли созывать экстренное заседание Совета национальной безопасности Болгарии».

При этом вице-премьер подчеркнула, что на текущий момент никакой угрозы для болгарского государства мобилизационный процесс в России не представляет. «Ни о какой панике со стороны Болгарии в нынешнем контексте не может быть речи», – подчеркнула она.

Напомним, накануне представители минобороны Болгарии заявили о том, что частичная мобилизация в России не представляет угрозы болгарским национальным интересам.

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