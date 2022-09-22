Вашингтон, 22 сентября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. Число американцев, подающих заявки на пособие по безработице, сдержанно выросло на прошлой неделе, что свидетельствует об ограниченном спросе на рабочую силу, сообщает 22 сентября Reuters.

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По данным министерства труда США, количество первичных обращений за государственными пособиями по безработице за неделю, закончившуюся 17 сентября, выросло на 5 тысяч и составило 212 тысяч. При этом экономисты, опрошенные агентством, прогнозировали, что цифра составит 218 тысяч.

Накануне 21 сентября ФРС США повысила ставку на 75 базисных пунктов, что стало третьим подряд повышением ставки данного уровня. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил журналистам, что «некоторые факты указывают на то, что рынок труда охлаждается», и он продолжает «находиться вне баланса».