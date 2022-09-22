Москва, , 16:39 — REGNUM Длинная очередь из автомобилей образовалась на границе России с Грузией, сообщает 22 сентября «Коммерсант». Очередь образовали те, кто хочет выехать в Грузию.

Дорогие автомобили

Очередь образовалась у пограничного и таможенного пункта «Верхний Ларс — Казбеги». Здесь стоит несколько тысяч машин.

По данным администрации посёлка Степанцминда, находящегося в Грузии вблизи российской границы, со стороны РФ очередь достигает 30–35 км.

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