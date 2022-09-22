Петрозаводск, , 16:59 — REGNUM Организации и жители Республики Карелия собрали гуманитарную помощь именным батальонам «Ладога» и Онего», сформированным в регионе. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе правительства Карелии.

Гуманитарная помощь ИА REGNUM

Организационные вопросы по сбору и отправки помощи решал Госкомитет по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Соответствующее поручение отдал глава Карелии Артур Парфенчиков. Батальоны получат от земляков продовольствие и снаряжение.

«Груз уже отправили к месту сбора подразделений. Помощь батальонам «Ладога» и «Онего» оказали Благотворительный фонд «Живой город», КРОО ветеранов Вооруженных сил РФ, а также неравнодушные жители республики», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в зону боевых действий из Карелии отправились разведывательно-артиллерийский дивизион «Онего» численностью 143 человека и подразделение материально-технического обеспечения «Ладога» в составе 150 человек.

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