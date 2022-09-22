Рига, , 16:33 — REGNUM За неделю до окончания парламентских выборов в Латвии (1 октября 2022 года) ведущие партии страны потратили на предвыборную агитацию 2 779 140 евро, но эта сумма не окончательная. Об этом сообщило национальное Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК).

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Структура расходов показывает, что партии Латвии, в основном, заключали договоры на наружную рекламу, рекламу на радио и в прессе, то есть на традиционные средства массовой коммуникации. Сколько было потрачено для продвижения партий и политиков в социальных сетях, отдельно не сообщается.

Больше всего денег потратили три партии — «Объединенный список», «Национальное объединение» и «Для развития/За». До сих пор «Объединенный список» подписал договоры на 450 395 евро, а остаток до максимального лимита расходов партии на предвыборную кампанию составляет 257 657 евро.

«Национальное объединение» заключило договоры на 377 469 евро, остаток — 330 583 евро, «Для развития/За»подписало договоры на 333 985 евро, остаток составляет 374 068 евро.

До конца сентября 202 2года оппозиционная партия «Согласие» заключило договоры на 280 926 евро, «Союз зеленых и крестьян» — на 305 709 евро и так далее.

Единственная партия, выступившая против сноса советских военных памятников и политики русофобии в стране, «Русский союз Латвии» потратила на политическую рекламу 31 797 евро.