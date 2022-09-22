Москва, , 16:31 — REGNUM Опросы ВЦИОМ о референдумах проводились не только на территории ЛНР и ДНР, но и на территории Запорожской и Херсонской областей [бывш. УССР], и их результаты в целом коррелируют. Об этом рассказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат исторических наук, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

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«Подавляющее большинство жителей Донбасса и освобожденных территорий готовы принять участие в референдумах и готовы проголосовать за вхождение республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской федерации. Это не удивительно, это логично — ведь речь идет о территориях, населенных нашими соотечественниками, и их отчуждение от России — большая историческая и правовая ошибка. И мы видим, какую агрессивную политику в их адрес проводит киевский режим, а сейчас эта политика превратилась в настоящий геноцид — это бомбардировки, убийства мирных жителей, теракты. И эта политика даже сомневающихся убеждает в том, что этот режим относится к Донбассу, Запорожской и Херсонской областям как к чужим территориям, и к народу, который проживает на этих территориях, как к чужому народу. А та помощь, которую сейчас оказывает этим людям Россия, является очень ярким свидетельством того, что Россия ждет своих соотечественников», — отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ.

«Конечно, референдум это не только вопрос о том, с кем вы хотите быть. В нынешних условиях это и вопрос о самой элементарной защите и безопасности, которую готова предоставить Россия», — подчеркнул Владимир Шаповалов.