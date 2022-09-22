Москва, , 16:30 — REGNUM Певица Ольга Серябкина пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она опубликовала 22 сентября пост на эту тему в своих соцсетях.

Ольга Серябкина Dmitry Rozhkov

Артистка приложила к публикации фотографии, сделанную в больнице — на снимке рука Серябкиной, к которой подключена капельница. «Я приболела. Но делаю максимум, чтобы скорее быть на ногах», — написала певица, однако не уточнила, что именно с ней произошло.

ИА REGNUM напоминает, что Ольга Серябкина — российская певица, автор песен, актриса и телеведущая. Она известна как солистка группы Serebro (с 2006 по 2019 год).

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