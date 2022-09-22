Курган, 22 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Губернатор Курганской области Вадим Шумков возглавил региональную призывную комиссию. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Совместная с военкоматом работа по содействию проведению частичной мобилизации организована согласно указу президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружённых Сил, имеют определённые военно-учётные специальности и боевой опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учётом опыта специальной военной операции.

Отмечается, что сотрудникам курганских оборонных предприятий будет оказано содействие для выполнения гособоронзаказа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в администрации города Кургана анализируется потребность в создании специальных групп в детсадах с более длительным сроком работы для детей сотрудников оборонных предприятий. Отменены отпуска у чиновников, которые переводятся на усиленный режим работы.