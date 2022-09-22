Нью-Йорк, США, 22 сентября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 22 сентября посетит 77-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, где он выступил накануне и где сегодня будут выступать лидеры Филиппин, Израиля, Йемена и другие, сообщает UPI.

Иван Шилов, ИА REGNUM ООН

В четверг на Генеральной Ассамблее планирует выступить новоизбранный президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший, у которого также запланирована встреча с Байденом в отеле InterContinental Barclay поздно утром.

Маркос победил на выборах в мае, возобновив семейное правление спустя два десятилетия после того, как его отец Фердинанд Маркос-старший возглавил страну.

Также 22 сентября на ГА ООН выступят премьер-министр Израиля Яир Лапид, президент Йемена Рашад Мохаммед Аль-Алими, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, лидер Ирландии Мишель Мартин, премьер-министр Португалии Антонио Кошта, президент Испании Педро Санчес Перес-Кастехон и министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард Касаубон.

В своем обращении Лапид планирует затронуть тему иранской ядерной сделки, к которой стремятся вернуться Соединенные Штаты. Израиль решительно выступает против соглашения, заключенного при экс-президенте США Бараке Обаме, которое ослабляет экономические санкции против Тегерана в обмен на обещание Ирана не разрабатывать ядерное оружие.