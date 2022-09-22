Рязань, 22 сентября 2022, 16:27 — REGNUM Пост министра труда и социальной защиты населения Рязанской области покидает Валерий Емец. Об этом он сообщил 22 сентября на своей странице в социальной сети.
Министр отметил, что пятилетний период его службы в правительстве региона — достаточный срок для реализации планов и оценки результатов. Поблагодарил коллег за работу в непростых условиях «кризисов, пандемии, чрезвычайных ситуаций».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с поста министра транспорта и автомобильных дорог региона уйдёт Вадим Решетник.
Читайте ранее в этом сюжете: Рязанский министр транспорта покинет свой пост