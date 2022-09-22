Рязань, 22 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Пост министра труда и социальной защиты населения Рязанской области покидает Валерий Емец. Об этом он сообщил 22 сентября на своей странице в социальной сети.

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Министр отметил, что пятилетний период его службы в правительстве региона — достаточный срок для реализации планов и оценки результатов. Поблагодарил коллег за работу в непростых условиях «кризисов, пандемии, чрезвычайных ситуаций».

«Сменяемость власти — естественный и необходимый процесс её обновления. В каждую сферу должны приходить люди с новыми идеями и новой энергетикой. О планах на будущее. Уверен, что мой опыт будет востребован», — написал Валерий Емец

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с поста министра транспорта и автомобильных дорог региона уйдёт Вадим Решетник.