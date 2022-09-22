Тбилиси, , 16:26 — REGNUM Министерство культуры и спорта Грузии скоро объявит тендер на строительство ледовой арены, соответствующей международным стандартам. Об этом сообщила журналистам глава минкульта Тея Цулукиани.

Тея Цулукиани Alexander Imedashvili

«Через несколько дней мы объявим тендер на строительство ледового поля международного стандарта в Дигоми, в Тбилиси которое должно быть и для хоккея, и для фигурного катания, так как одна федерация не может иметь такую ​​большую инфраструктуру», — сказала министр.

Она отметила, что комплекс будет включать в себя два катка. Арена вместит 15 тыс. зрителей.

«В тендере будут участвовать ответственные компании и процесс не будет затягиваться», — подчеркнула Цулукиани.