Москва, , 16:25 — REGNUM Министерство труда и социальной защиты предложило установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год на уровне 16 242 рублей, а прожиточный минимум на душу населения — на уровне 14 375 рублей, сообщает 22 сентября пресс-служба ведомства.

Зарплата Прокуратура Калужской области

В министерстве уточнили, что соответствующие проекты законов были поддержаны на заседании правительства и будут внесены на рассмотрение в Государственную думу в составе бюджетного пакета.

На сегодняшний день МРОТ в России составляет 15 279 рублей, а прожиточный минимум — 13 919 рублей. Таким образом, их размер предлагается повысить на 963 рубля и 456 рублей соответственно.

В Минтруде напомнили, что размер прожиточного минимума также учитывается при оценке нуждаемости, и от него зависят размеры социальных выплат. По расчётам министерства, повышение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан — семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин.