Рига, 22 сентября, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В ходе выступления посла Чехии в парламенте Латвии Сейме прозвучали предложения от местных парламентариев, среди которых значился и призыв наращивать давление со стороны Евросоюза на Калининградскую область как «форпост России в Европе».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Об этом сообщил латвийский портал bb. lv в репортаже из главного законодательного органа страны. Визит посла Яны Хинковой связан с тем, что ее страна возглавила на ближайшие полгода в порядке ротации Совет Европейского союза.

В своем выступлении Хинкова отметила, что главными задачами Евросоюза в чешский период являются помощь вооружениями б. УССР и подготовка к ее послевоенному восстановлению. Европа также должна готовиться к отказу от российских углеводородов и минимизировать социально–экономические последствия такого отказа.

Для борьбы с таковыми государства Союза соберутся в конце сентября 2022 года на энергетический саммит, сообщила посол Чехии в Латвии. Затем последовало общение с местными парламентариями.

Председатель парламентской комиссии по делам Евросоюза Мария Голубева поинтересовалась перспективами военной поддержки Киева со стороны ЕС. Депутат от объединения националистов Янис Домбрава призвал страну-председательницу в Совете ЕС к максимальному «уничтожению российского влияния в Европе».

В этом смысле Домбрава считает важным и решающим усиление давления на Калининградскую область, которую Россия, по его заявлению, «должна была получить только на 50 лет».

«Достаточно строгая политика Чехии в отношении России хорошо известна», — заявила в ответ на его предложение Яна Хинкова. Она назвала нахождение Калининграда в составе России «трагическим моментом европейской истории» и сообщила латвийским политикам, что в б. Кенигсберге изначально проживал чешский король Отокар Второй. Более подробно свое заявление чешский посол не стала раскрывать, отмечает издание.

По просьбе Игоря Пименова (оппозиционная партия «Согласие») посол также прокомментировала недавние демонстрации в Праге, участники которых требовали мира и отмены антироссийских санкций. Яна Хинкова в ответ на это сослалась на энергетические трудности Чехии, а взявшая дополнительное слово латвийский политик Мария Голубева прокомментировала вопрос коллеги в том смысле, что якобы «населением манипулируют» пророссийские силы.