Москва, 22 сентября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. В плену российских военных били, плохо кормили, держали в сыром подвале, рассказал 22 сентября освобождённый военнослужащий Вячеслав Старостин в интервью «Известиям».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Почти европейцы

Только что освобождённый из плена военнослужащий рассказал, что на территории б. УССР присутствует фашизм, бандеровцы издеваются над людьми, над пленными — жёстко.

Сначала, когда он попал в плен, его били, затем бросили в сырой подвал, где он и его товарищи спали на поддонах. «Кормили, ну пусть, два раза в день, — рассказал Старостин. — Чувство голода постоянное. Похудел, наверное, килограммов на десять».

Он поблагодарил тех, кто помог ему освободиться, пожелав всем здоровья, а также «вернуться, дать им бой — до самого конца чтобы». «Прекратить этот бардак, который там сейчас происходит», — сказал Старостин.