Киев, , 16:27 — REGNUM Госпогранслужба киевского режима блокирует выезд студентов и мужчин призывного возраста в заграничные учебные заведения, сообщает 22 сентября телеканал 5. ua.

Граница на замке pixabay.com

Отмечено, что такое решение было принято из-за массовой подделки документов.

По утверждению телеканала, ограничение распространяется как на только что поступивших в заграничные ВУЗы, так и на студентов старших курсов.

Телеканал цитирует представителей погранслужб, которые жалуются на вал поддельных документов, которыми пользуются желающие уклониться от мобилизации в ВСУ.

Напомним, на данный момент киевский режим запретил выезд за пределы страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

«Чтобы люди смогли учиться в иностранных вузах и во время военного положения, правительство должно разработать специальный механизм пересечения границы. А пока в кабмине с этим затягивают», — сообщает телеканал.

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