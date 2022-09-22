Москва, 22 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. Соцсеть «ВКонтакте» запустит интегрированное с «Госуслугами» мини-приложение для записи к врачу. Об этом 22 сентября пишут РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM VK

Сервис будет называться «Здоровье» — с его помощью пользователи смогут записаться к врачу прямо в социальной сети. «Полная бесшовная интеграция с «Госуслугами». Функционал позволяет сделать такую же запись, которая сегодня доступна на портале госуслуг», — сказал генеральный директор VK Владимир Кириенко.

Ранее компания VK запустила учебный сервис для школ «Сферум». С его помощью школьники, учителя и родители смогут общаться между собой, участвовать в чатах и конференциях, а также обмениваться учебными материалами в мессенджере во «ВКонтакте».