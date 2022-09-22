Мелитополь, 22 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Добровольческий батальон из Запорожской области приступил к обучению личного состава, сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

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Батальон сформирован по такому же принципу, как это происходило в республиках Донбасса, рассказал военкор: «Личный состав из местных жителей, которые ждали возвращения России и теперь готовы сражаться».

О формировании батальона ранее сообщил глава администрации области Евгений Балицкий. Аналогичные планы есть и у руководителей Херсонской области.