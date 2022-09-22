Казань, 22 сентября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. В казанском парке Победы 23 сентября запланирована патриотическая акция «Своих не бросаем». В мэрии сообщают, что мероприятие приурочили к старту референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях по воссоединению с Россией.

Василий Иванов ИА REGNUM Своих не бросаем!

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Ожидается выступление ансамбля военно-патриотической песни ВДВ «Голубые береты», творческих коллективов и представителей патриотической общественности. Для горожан в парке организуют полевую кухню и выставку стрелкового оружия.

Мероприятие пройдет при поддержке городского управления культуры и Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Начало в 15:00 (мск).

Ранее ИА REGNUM передавало, в трех городах Татарии с 23 по 27 сентября будут работать избирательные участки для вынужденных переселенцев с Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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