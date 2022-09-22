Ереван, 22 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Скончался житель Армении, пострадавший во время боёв на армяно-азербайджанской границе. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба минздрава Армении.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Армении

Отмечается, что он находится в стационаре. В ведомстве напомнили, что всего от обстрелов со стороны Азербайджана были ранены семь человек.

«Состояние двоих оценивается как средней тяжести», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, согласно официальным данным, в Армении в ходе боёв 13 и 14 сентября погибли 207 военнослужащих, 20 попали в плен, 293 были ранены. также погибли трое мирных жителей, двое считаются пропавшими без вести.