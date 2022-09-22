Ярославль, , 16:31 — REGNUM В Ярославле директора Театра юного зрителя им. В. С. Розова Наталию Прокину отстранили от выполнения служебных обязанностей. Об этом рассказал коллектив учреждения в открытом письме к губернатору Михаилу Евраеву.

Театр юного зрителя в Ярославле Yarregion.ru

«20-го сентября 2022 года наш театр открыл свой 39 театральный сезон и с крайним удивлением узнал, что по решению Департамента культуры Ярославской области директор театра заслуженный работник культуры Прокина Наталия Николаевна отстранена от выполнения своих служебных обязанностей. Наталия Николаевна служит в нашем театре с 1983 года, а в 2002 году возглавила его в качестве директора. За годы своей работы была неоднократно отмечена Правительством и Губернатором Ярославской области, в 2018 году ей был вручен Почетный знак А. П. Мельгунова, имеет многочисленные награды федерального и областного значения», — рассказали в письме сотрудники ярославского ТЮЗа.

Вспомнили они и ряд других заслуг Наталии Прокиной, в частности, выживание театра в 90-е, экономический кризис 2008 года и ковидные ограничения.

«Всё это время театр развивался, выпуская яркие премьеры, участвуя в российских и международных фестивалях. Труппа пополнялась талантливыми молодыми артистами, как правило, выпускниками Ярославского государственного театрального института. Высокий уровень работы театра подтверждён присвоением званий заслуженных и народных артистов РФ актёрам труппы», — подчеркнули авторы письма.

Работники заявили, что они хотят понимания в ситуации.

«На собрании части коллектива Театра юного зрителя заместитель директора департамента культуры Серова Ю. И. признала, что Прокина Н. Н. была для театра идеальным директором, под её руководством театр функционально и стабильно работал. Увольнение связано с взаимоотношением работодателя и директора, это закрытая корпоративная история, смена менеджмента. Ответ на вопрос о причинах увольнения Серова Ю. И. дать отказалась. Мы предполагаем, что вопросы к директору у учредителя могли появиться в связи с проведением капитального ремонта здания ГУК ЯО ТЮЗ», — отметили авторы письма.

Сотрудники театра попросили Михаила Евраева разобраться в сложившейся ситуации и хотя бы объяснить коллективу, почему Наталия Прокина, проработавшая в театре десятки лет была отстранена «без видимых причин».