Рига, , 16:13 — REGNUM

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

После принятия парламентом Латвии нового закона планируется существенно ограничить использование русского языка в публичном общении. Об этом сообщил местный телеканал TV3, перечисляя те сферы деятельности и места в стране, где русский язык должен исчезнуть.

Так, закон предусматривает, что государственным и муниципальным учреждениям и компаниям, а также магазинам и различным поставщикам услуг, таким как банки, предприятия связи и общественного транспорта, запрещается общаться с гражданами на русском языке.

Общаться с клиентами на русском языке можно только индивидуально, но теперь это будет запрещено в общении с широким кругом лиц. Поэтому русский язык должен исчезнуть из рекламы, договоров, счетов, а также сайтов и интернет-банков.

Ранее такая норма отсутствовала в отношении требований к частным предприятиям, которые сами определяли порядок использования языков общения со своими клиентами, сохраняя приоритет государственного языка.

Сообщается, что изменения коснутся и билетных автоматов в столице Rigas satiksme, так как в настоящее время общение в них осуществляется и на русском языке.

По данным текущей статистики, на 1 января 2022 года численность русских в Латвии составляла 454 350 человек из 1 875 757 человек населения Латвии, что соответствует 24,2% населения. Из них 302 230 человек — граждане Латвии (66,5%), 120 205 человек — неграждане Латвии (26,5%) и 31 915 человек — граждане других стран.

Русские — крупнейшее национальное меньшинство в Латвии.