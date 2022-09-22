22 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европейскому союзу до конца текущего года необходимо отменить антироссийские санкции.

Мирослава Романенко, , 16:38 — REGNUM Европейскому союзу до конца текущего года необходимо отменить антироссийские санкции. Об этом, как сообщает в своем материале Bloomberg, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава венгерского правительства указал на то, что антироссийские санкции больше вредят экономике Европейского союза, нежели России, а отмена ограничительных мер, по его мнению, «сдержит инфляцию и сократит риск рецессии».

Заявление главы венгерского правительства обсудили в мессенджере Telegram. Многие указали на то, что власти Венгрии единственные здравомыслящие в Европейском союзе. Иные добавили, что не нужно отменять санкции, пусть Европа и дальше уничтожает свою экономику в угоду США.

«Смелое заявление… Но кто в ЕС будет его слушать? ЕС в одном угаре, угаре США», — написал Владимир Я.

«Могут только Орбана отменить», — с сарказмом добавил Денис.

«Венгры походу самые умные в Евросоюзе!» — отреагировала Елена.

«Орбан — адекватный человек, грамотный и дальновидный политик. К великому сожалению, таких в ЕС больше нет. Все остальные только смотрят в рот этому американскому дегенерату», — прокомментировал Андрей К.

«Отмена санкций в первую очередь нужна простому народу стран ЕС, мы сильные, мы выстоим в любой ситуации. У нас в генах эта сила!» — отметила Ольга Н.

«США не отступят от своей цели — экономику ЕС добьют», — с сарказмом написала Ольга Р.

«Не надо отменять. Чем ниже упадет Европа — тем спокойнее будет России», — добавил 20 037.

«А я категорически против. Они должны прочувствовать все прелести жизни без российских энергоносителей. Эту чашу они должны испить до дна», — прокомментировала Tinika.

«Да тупые они, Витюш, не поймут. Жди уж ноября со своими горе-соседями», — с сарказмом отреагировал L-Dmitri.

Виктор Орбан European People's Party

«Все санкции или только те, что им выгодны?» — задалась вопросом Любовь.

«Пусть черпают полной ложкой то, что наварили», — призвала одна из участниц обсуждения.

«Нет, не надо. Пусть их промышленность сдохнет. Мы им газ и нефть, они на [территорию б. УССР] танки самолеты и снаряды? Не… пусть мерзнут, твари», — отреагировал Сергей К.

«Штаты не разрешат», — добавил Olga S.

«Если бы Европа могла, уже давно бы нам отключила всё — и нефть, и газ, и воду, и солнце с воздухом», — написал Alexandr K.

«А он у России спросил, хочет ли она, чтобы санкции сняли?» — задался вопросом Максим З.

«А РФ это зачем? Подешевеют ресурсы, ЕС запустит на полную ВПК. Парадоксально, но отмена санкций играет против РФ. Я не говорю про нарастающее гражданское противостояние в ЕС. Нужно бы еще прокачку газа и нефти через [территорию б. УССР] и Прибалтику закрыть, а также границы с Прибалтикой закрыть», — призвал Александр.

«А у нас есть цель переживать об их экономике?» — не понимает Ирина П.

«Самоубийство Европы меня устраивает», — с сарказмом добавила Елена.

«Нет. Так уже не получится. До полного разгрома врага и его капитуляции, объявленной открыто и с последующей расплатой за все злодеяния», — прокомментировал Georg.

«Ага, перед зимой снять, а весной опять ввести. Дураков нет…» — подытожила Анастасия.