Калуга, 22 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Школа креативных индустрий — образовательный центр для подростков от 11 до 17 лет открылась 22 сентября в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры Калужской области.

Пресс-служба правительства Калужской области Школу креативных индустрий открыли в Калуге

В школе шесть студий: звукорежиссуры и современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства, анимации, дизайна, интерактивных цифровых технологий (VR/AR). Учебное заведение примет 120 обучающихся. По замыслу организаторов, школа станет своеобразным трамплином для подготовки будущих первоклассных специалистов. Образовательная программа рассчитана на два года. Главная особенность — модульная структура: модуль включает в себя 18 часов обучения по одному из направлений студии. Каждый студиец имеет возможность примерить на себя профессии основных направлений креативных индустрий в течение одного года, создать проект и только после этого выбрать направление для углубленного изучения на второй год. По окончанию второго года учащиеся объединятся в команды и самостоятельно создадут творческие проекты: интерактивные инсталляции, проекты с дополненной реальностью, видеоклипы, VR — композиции, интерактивные книги AR, анимационные фильмы, аудиокниги и аудиоспектакли, перформансы. Выпускники школы получат не только сертификат установленного образца, но и создадут профессиональное творческое портфолио.

Первые три Школы креативных индустрий были открыты под эгидой Министерства культуры России в 2019 году. В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Культура» они созданы еще в 32 регионах, в том числе в Калуге.