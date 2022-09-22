Вашингтон, , 16:46 — REGNUM Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН 22 сентября раскритиковал США, потребовав прекратить экономическую блокаду Кубы, которую он назвал «экономической войной в мирное время». Об этом сообщает Reuters.

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Паррилья также напомнил Генеральной Ассамблее, что ООН из года в год подавляющим большинством голосов одобряет резолюцию с призывом к Соединенным Штатам прекратить блокаду, продолжающуюся уже 60 лет.

«Прошло уже 30 лет с момента принятия первой резолюции Генеральной Ассамблеи против этой блокады, но США продолжают игнорировать почти единогласное требование с вашей стороны прекратить свою незаконную и жестокую политику против Кубы», — сказал Паррилья.

Напомним, что дипломат также заявил, что односторонние санкции против России недопустимы, как и вмешательство во внутренние дела Белоруссии.