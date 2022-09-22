Казань, 22 сентября, 2022, 16:09 — ИА Регнум. Законопроекты, регулирующие вопросы трансграничных расчётов в криптовалюте и майнинга могут быть приняты Госдумой в осеннюю сессию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября, об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе Международного банковского форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Криптовалюта

По его словам, сейчас в целом согласован с Центробанком законопроект, который устанавливает, как можно криптовалюту приобрести, что можно с ней делать и можно ли ею рассчитываться, «в первую очередь, конечно, имеются в виду трансграничные расчеты».

«Второй законопроект, который у нас, я считаю, уже совсем готов. Это законопроект, в целом по которому мы с Центральным банком договорились тоже в самом начале года — это законопроект по майнингу», — сказал Моисеев.

По его словам, инициатива не станет самостоятельным законом, а будет оформлена в качестве поправок к закону «О цифровых финансовых активах».

«Единственный вопрос был, могут ли майнеры зачислять добытую ими криптовалюту на кошельки в России или должно быть на кошельках за пределами Российской Федерации, но сошлись пока, чтобы закон принять, на втором варианте. Я очень оптимистично смотрю, что вот эти два законопроекта, они будут приняты в осеннюю сессию», — сказал Моисеев.