Москва, , 16:08 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 16 сентября составил $557,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 9 сентября международные резервы страны составляли $557,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём увеличился на $0,3 млрд, или на 0,8%.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.