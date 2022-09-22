Тула, 22 сентября 2022, 16:07 — REGNUM Голосование для жителей республик Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР по вопросу воссоединения с Россией организуют в Тульской области. Об этом сообщили 22 сентября в управлении пресс-службы Тульской области.
Голосование начнётся 23 сентября и продлится пять дней, до 27 сентября.
Региональный избирком предоставит помещения и оборудование для организации участия в голосовании жителей данных территорий, временно проживающих в Тульской области. При этом комиссии будут формироваться непосредственно гражданами республик и территорий.
С 23 по 26 сентября голосование будет проходить в выездном формате. Члены избирательных комиссий посетят муниципалитеты, где размещаются граждане ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 27 сентября проголосовать можно будет на избирательных участках в Туле.