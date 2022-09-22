Тула, , 16:07 — REGNUM Голосование для жителей республик Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР по вопросу воссоединения с Россией организуют в Тульской области. Об этом сообщили 22 сентября в управлении пресс-службы Тульской области.

«Патриот-Тула» Иван Шилов © ИА REGNUM

Голосование начнётся 23 сентября и продлится пять дней, до 27 сентября.

«Жители этих территорий проявили искреннее стремление самостоятельно определять своё будущее. И, как сказал президент России Владимир Владимирович Путин, мы не можем не откликнуться на это решение. Наш моральный долг — поддержать волеизъявление людей, оказавшихся в тяжёлой ситуации», — подчеркнул губернатор Алексей Дюмин.

Региональный избирком предоставит помещения и оборудование для организации участия в голосовании жителей данных территорий, временно проживающих в Тульской области. При этом комиссии будут формироваться непосредственно гражданами республик и территорий.

С 23 по 26 сентября голосование будет проходить в выездном формате. Члены избирательных комиссий посетят муниципалитеты, где размещаются граждане ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 27 сентября проголосовать можно будет на избирательных участках в Туле.