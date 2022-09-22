Джакарта, 22 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди пригласила страны — члены Движения неприсоединения озвучить новую парадигму международного сотрудничества в попытке противостоять различным глобальным вызовам, сообщает Antara.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Сегодняшний мир полон недоверия и соперничества. Поэтому Движение неприсоединения должно объединиться и сформировать новую парадигму для реагирования на ситуацию», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, нынешняя ситуация в области глобальной безопасности похожа на мировую ситуацию в 1961 году, когда было образовано Движение неприсоединения. Ссылаясь на взгляды первого президента Индонезии Сукарно в 1961 году, Ретно Марсуди заявила, что «политика, основанная на силе и вооружении, закончится только на поле боя».

Движение неприсоединения в настоящее время возглавляет Азербайджан. Следующим председателем является Уганда, которая начнет свое председательство в Движении неприсоединения в 2023 году.