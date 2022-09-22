Таллин, 22 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В четверг, 22 сентября, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Эстонии Владимир Липаев и военный атташе Андрей Бережной возложили на Военном кладбище в Таллине венок к памятнику Воину-Освободителю по случаю 78-й годовщины освобождения столицы страны от немецко-фашистских захватчиков.

Василий Иванов ИА REGNUM В зале истории казачества

Об этом сообщил Telegram-канал посольства, опубликовав ряд фотографий с места событий. Отмечается, что в церемонии приняли участие представители ветеранских организаций российских соотечественников Эстонии.

Как сообщается, в 1944 году благодаря успешной наступательной операции войска Ленинградского фронта и Балтийского флота освободили Нарву (29 июля), а после кровопролитных боев на Синимяэ прорвали линию обороны гитлеровцев и их пособников, что открыло дорогу на столицу.

«Победа над фашистами в Эстонии стоила жизни десяткам тысяч советских солдат, включая эстонцев. Попытки фальсифицировать историю, стереть память о советских воинах-освободителях, спасших народы Европы от «коричневой чумы», безнравственны и достойны осуждения», — подчеркивается в сообщении.