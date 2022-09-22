Тюмень, , 16:03 — REGNUM В Тюмени на 106-м году жизни скончалась старейший ветеран Великой Отечественной войны Александра Чебаненко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.

Александра Чебаненко Пресс-служба Губернатора Тюменской области

Александра Чебаненко родилась в 1917 году. С первых дней Великой Отечественной войны она ушла на фронт медсестрой, была ранена. Освобождала УССР, Чехословакию, победу встретила в Германии. Война для неё закончилась в звании старшины медицинской службы. Восемь братьев ветерана не вернулись с полей сражений.

Александра Чебаненко награждена орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа». После войны она трудилась медиком на севере Тюменской области, затем в Тюмени.

В Тюменской области в мае 2022 года проживали 114 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 78 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 63 жителя блокадного Ленинграда, 3,9 тысячи тружеников тыла и почти 600 вдов участников войны.