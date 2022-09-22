Москва, , 16:03 — REGNUM Тренд на сокращение числа банков, работающих в российской банковской системе, в ближайшее время продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 сентября заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Банк Иван Шилов © ИА REGNUM

«На это будет влиять несколько факторов. Во-первых, уход иностранных банков, прежде всего из недружественных стран, под давлением их правительств и регуляторов. Во-вторых, ряд российских банков, не справившись с вызовами рынка, продиктованными резкими изменениями и колебаниями, также будут вынуждены уйти. При этом большая часть банковского бизнеса уходящих банков перетечет в крупные и, как правило, государственные банки, что вполне логично в текущих условиях. Это будет способствовать дальнейшему огосударствлению российского банковского сектора», — сказал Марков.

Напомним, что ранее экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что в РФ ближайшие полтора года с рынка уйдут до полусотни банков.