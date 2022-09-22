Донецк, , 16:03 — REGNUM Все находящиеся в плену у киевские боевиков российские военнослужащие и бойцы Народных милиций Донецкой и Луганской Народных Республик подвергаются пыткам и унижениям. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Плен Lugradar.net

«Все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час является невыносимым в плане того, что им приходится пережить», — подчеркнул Пушилин.

Он также добавил, что обмен пленными происходил на территории нескольких стран и при участии представителей нескольких государств. Пушилин считает, что после проведения референдумов на освобождённых территориях б. УССР о воссоединении с Россией «этот процесс будет усложнён».

Как сообщало ИА REGNUM, обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся 21 сентября. Однако Министерство обороны России официально сообщило об этом только на следующий день.

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Как рассказал журналистам глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, из находящихся в плену у киевского режима военнопленных из России и республик Донбасс были освобождены 56 человек, 55 из которых — военные. При этом пятеро из них — из Донбасса, 50 — из России.

В свою очередь Киеву были переданы 215 человек, в том числе представители киевских националистических батальонов.

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