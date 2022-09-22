Москва, 22 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Курьеры, занятые в сфере доставки еды» начали получать повестки в Москве. Об одном из таких случаев 22 сентября рассказало издание Readovka в своем телеграм-канале.

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры спешат на помощь

«Москве получили повестки курьеры из Яндекс. Еды и Delivery Club — скоро они отправятся отдавать долг новой Родине», — сказано в сообщении.

В телеграм-посте размещено видео с уроженцем Киргизии, который работает в российской столице курьером Delivery Club. Молодой человек рассказывает, что уже стал гражданином России, отслужил в армии, имеет военный билет, годен к службе и попадает в первую волну мобилизации.

«По его словам, также и другие его собратья получили повестки. В ближайшее время вчерашних мигрантов (сегодняшних призывников) отправят на сборы, а уже оттуда в места непосредственно расположения их частей. Ну что, товарищи бойцы, кто доставит снаряд за 5 секунд?» — написал ТГ-канал Readovka.