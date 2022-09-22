Москва, 22 сентября, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 22 сентября, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет до 2,53%, до 59,15 рубля. Евро теряет 2,8%, откатываясь до 58,46 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и рубль

«ФРС США 21 сентября, как и ожидалось, повысила клювчевую ставку на 0,75 процентного пункта — до 3,25%, то есть наивысшего значения за последние 19 лет.

При этом глава регулятора сделал акцент на рисках высокой инфляции и решимости снижать её сокращением денежного предложения.

В свете этого доллар укрепляется к основным валютам, но общий настрой мировых рынков продолжает ухудшаться.

Рубль же на эту информацию реагирует слабо, зато получает серьезную поддержку налогового периода — экспортеры продают валюту для расчетов с бюджетом и кредиторами. Вероятно, эта тенденция сохранится до конца недели», — считает эксперт.

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