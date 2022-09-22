Старый Оскол, Белгородская область, 22 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Несколько автобусов с мобилизованными резервистами выехали 22 сентября из Старого Оскола Белгородской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Военный билет

Видеороликом поделился в социальных сетях местный «9 канал». Это первые кадры сбора и отправки военнослужащих в регионе. В комментариях под записью пользователи просят их вернуться домой живыми и невредимыми.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Белгородской области подписал постановление о частичной мобилизации в регионе, данные о количестве призываемых резервистов не уточняются.