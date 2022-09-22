Москва, 22 сентября, 2022, 15:59 — ИА Регнум. На непропорциональность частичной мобилизации по регионам и по населенным пунктам обратила внимание депутат Госдумы Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Якутск.рф Сардана Авксентьева

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В частности, предполагается, что Якутия мобилизует 4750 человек, это 1,66% мужчин, отметила депутат.

«При этом по доходящей до меня информации, десятки людей призывают из одного села. В том числе, из сел, пострадавших от чрезвычайных ситуаций. Дословно цитирую вопрос из комментариев: «почему из северных Улусов собирают всех дееспособных мужчин? Из 300 численного населения 47 человек получили повестки о мобилизации, из некоторых деревень по 60 людей все без разбору получают повестки. Учитывайте сложную паводковую ситуацию в Верхоянском Районе и других северных Улусах». Я не понаслышке знаю, как живется там в — 55. Если еще и мужчины уйдут, семьям придется непросто», — отметила Авксентьева в телеграм-канале.

Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что регион должен будет представить порядка 2500−3000 человек, это 0,9% от мужчин призывного возраста — 20 — 59 лет, привела данные депутат. Новосибирская область — чуть больше 2000 человек (0,27%). Калмыкия — приблизительно 1000 человек (1,41%), перечислила она.

«Как выстраивалась логика этих цифр? О какой пропорциональности речь?» — задает она вопросы.