Тамбов, , 15:59 — REGNUM Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил Тамбовскую область в числе трёх регионов РФ за своевременный и качественный ремонт социальных учреждений в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении информационной политики Тамбовской области.

Стенд «Донбасс» Дарья Драй © ИА REGNUM

22 сентября на еженедельном заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России зампредседателя правительства Марат Хуснуллин поблагодарил руководителей Волгоградской, Вологодской и Тамбовской областей за своевременный и качественный ремонт социальных учреждений на Донбассе.

Региональные власти отмечают, что тамбовчане приняли активное участие в подготовке школ подшефного Новоайдарского района Луганской Народной Республики к новому учебному году. В частности, почти 22 млн рублей из бюджета Тамбовской области направили на капитальный ремонт здания Новоайдарской школы-гимназии, рассчитанной на 500 мест. Работы строители провели в течение месяца — с конца июля по конец августа. Они полностью обновили третий этаж здания, выполнили все внутренние работы.

Также силами тамбовчан полностью реконструирована, укомплектована современным оборудованием и фактически запущена «с нуля» школа в селе Чабановка. Открыты ранее ликвидированные киевским режимом школы в селах Волкодаево и Муратово.

«Обеспечение комфортной жизни для населения Новоайдарского района Луганской Народной Республики — одна из важных задач на сегодня. Мы заключили соглашение о сотрудничестве между Тамбовской областью и Новоайдарским районом. И сейчас там работают наши специалисты: строители, работники сферы ЖКХ, сотрудники администрации области, — отметил глава Тамбовской области Максим Егоров.

По его словам, жителям Донбасса «помогаем от всей души», а иначе и «быть не может»:

«Когда к соседу пришла беда — человеческий долг ему помочь».

Напомним, что в 2022 в Тамбовской области идёт масштабное строительство новых школ. 1 сентября в рабочем посёлке Умет открылась агроинженерная школа на 250 мест, построенная по нацпроекту «Образование». Завершается строительство школы на 2425 мест в микрорайоне «Телецентр» города Тамбова.