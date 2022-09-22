София, , 15:59 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Болгарии задержали в международном аэропорту Софии предназначавшуюся для переправки в ОАЭ партию птиц, занесенных в болгарскую «Красную книгу особо охраняемых видов». Об этом 22 сентября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Кацусика Хокусай. Фазан на снегу

Речь идет о редчайших фазанах, количество которых на Балканах исчисляется единицами. Отправителям живого груза предъявлены обвинения в контрабанде. Им грозит до двух лет тюремного заключения. Ведется следствие.

Напомним, ранее представители Народного собрания (парламента) Болгарии инициировали рассмотрение законопроекта об ужесточении наказания за контрабанду животных.

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