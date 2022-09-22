Уфа, , 16:00 — REGNUM Еще один проблемный дом введен в эксплуатацию в Башкирии. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба министерства строительства и архитектуры региона.

Новостройки Управление пресс-службы правительства Тульской области

Сообщается, что речь идет о доме, расположенного в г. Учалы на улице Победы, 3.

«Объект был включен в Единый реестр проблемных объектов в связи с нарушением сроков передачи жилья более чем на 6 месяцев. Однако застройщик ООО «Эвент-Строй» смог самостоятельно завершить строительство дома. 60 пострадавших участников долевого строительства в ближайшее время получат ключи от своих квартир», — приводит пресс-служба слова заместителя министра строительства и архитектуры региона Артема Ковшова.

Отмечается, что в ближайшее время жильцы начнут осматривать квартиры и подписывать акты приема-передачи.

Напомним, что данный дом в Учалах общей площадью свыше четырех тысяч квадратных метров планировалось сдать в эксплуатацию в первом квартале 2021 года, но из-за сложного финансового положения застройщика сроки строительства и сдачи дома в эксплуатацию срывались.

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