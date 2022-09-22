Саратов, 22 сентября, 2022, 16:44 — ИА Регнум. В Саратовской области зарегистрировано 66 790 психически больных жителей. Ежегодно лечение в областной клинической психиатрической больнице проходят 7-8 тыс. пациентов, сообщила 22 сентября главный врач больницы Ирина Болмосова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Палата

С ее слов, на учете по наркологическому профилю состоят более 21,1 тыс. алкоголиков. Резкого снижения или увеличения уровня не наблюдается. Всего помощь оказывают 169 врачей-психиатров, передает «Регион 64».

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Саратове выявили нарушения санитарных правил в областной клинической психиатрической больнице Святой Софии.

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