Ереван, 22 сентября, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Археологи на территории археологического музея-заповедника «Мецамор» в Армении обнаружили нетронутую древнюю каменную гробницу. Об этом 22 сентября сообщает агентство News. am, ссылаясь на пресс-службу министерства образования, науки, культуры и спорта республики.

Археология

Сообщается, что учёные обнаружили два скелета. На них находились украшения из золота, сердолика, янтаря, олова и бронзы. Кроме того, в гробнице были найдены 18 сосудов из глины.

Предположительный возраст находки — последняя четверть второго тысячелетия до н. э. Этот показатель будут уточнять.

Стоит отметить, что раскопки на территории Мецаморского заповедника ведут армянские и польские археологи.