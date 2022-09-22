Тель-Авив, Израиль, , 16:06 — REGNUM Ещё полутора тысячам жителей сектора Газа (Палестина) Израиль выдаст рабочие визы, пишет 22 сентября Yedioth Ahronoth.

Израиль

По словам израильского министра обороны Бени Ганца, решение принято по итогам оценки обстановки на границе Израиля и Палестины. Число виз, «предоставляющих жителям сектора Газа на работу и торговлю на территории Израиля», увеличено ещё на полторы тысячи.

Бени Ганц «Таким образом, общее количество разрешений на работу составляет теперь 17 тысяч».

Официально об этом будет объявлено после празднования Рош ха-Шана, то есть после 27 сентября, если обстановке в регионе останется спокойной.

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