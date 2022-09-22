Тель-Авив, Израиль, 22 сентября 2022, 16:06 — REGNUM Ещё полутора тысячам жителей сектора Газа (Палестина) Израиль выдаст рабочие визы, пишет 22 сентября Yedioth Ahronoth.
По словам израильского министра обороны Бени Ганца, решение принято по итогам оценки обстановки на границе Израиля и Палестины. Число виз, «предоставляющих жителям сектора Газа на работу и торговлю на территории Израиля», увеличено ещё на полторы тысячи.
Официально об этом будет объявлено после празднования Рош ха-Шана, то есть после 27 сентября, если обстановке в регионе останется спокойной.
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