Воронеж, 22 сентября, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Избирательные участки для проведения референдумов по вопросу воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей созданы в каждом муниципалитете Воронежской области. Об этом 22 сентября сообщили в Воронежской областной избирательной комиссии.

Герб Воронежской области

«Информация об адресах избирательных участков и времени проведения голосования будут размещены на сайте избирательной комиссии Воронежской области на страницах территориальных избирательных комиссий, а также на сайте администрации г. о. г. Воронеж не ранее чем за один день до проведения голосования на участке», — говорится в сообщении.

Для участия в голосовании нужно будет обратиться в территориальную комиссию, также на вопросы готовы ответить по телефону горячей линии +7 (473) 2 294 436.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о воссоединении с Россией состоятся в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях бывш. УССР.