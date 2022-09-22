Донецк, , 15:55 — REGNUM Подготовка к проведению референдума о воссоединении с Россией завершена в Донецкой Народной Республике. Об этом глава ДНР Денис Пушилин заявил 22 сентября в эфире телеканала «Россия 24».

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что в штатном режиме работает центризбирком, подготовлены все избирательные участки, выездные группы и бюллетени.

«ДНР готова к проведению референдума», — сообщил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы в ДНР и ЛНР, в Запорожской и Херсонской областях пройдут с 23 по 27 сентября.

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